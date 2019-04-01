Более 1 тыс. граждан Казахстана добровольно вернулись домой из Южной Кореи, воспользовавшись "зеленым коридором", объявленным корейским правительством для нелегальных мигрантов, сообщил официальный представитель казахстанского внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров.

"По информации, которой мы сейчас владеем (...), на сегодняшний день с начала этого года уже более одной тысячи наших граждан добровольно вернулись домой", - сказал А.Смадияров на брифинге в казахстанской столице в понедельник.

По его словам, более полную информацию МИД Казахстана ожидает получить от южнокорейской стороны.

"Есть те, которые были депортированы, их число еще больше. Пока еще не разглашается эта цифра, мы работаем с корейской стороной. Операция продолжается, наши граждане еще остаются в Южной Корее", - уточнил он.

Ранее правительство Южной Кореи объявило о введении режима "зеленого коридора" с 1 октября 2018 года по 31 марта 2019 года для иностранных граждан, находящихся нелегально в этой стране.

В 2018 году МИД Казахстана призвал граждан страны, нелегально находящихся в Южной Корее, вернуться на родину.

"Зеленый коридор" позволяет гражданам Казахстана, находящимся в Корее более 30 дней без визы или разрешения на работу, беспрепятственно вернуться на родину. При этом к ним не будут применяться штрафные санкции и устанавливаться запрет на последующий въезд в будущем.