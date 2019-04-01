Цены на нефть активно растут на статданных из Китая, Brent подорожала до $68,66 за баррель

Нефть эталонных марок демонстрирует активный подъем в ходе торгов в понедельник на сильных статданных из Китая, главного импортера нефти в мире.

Цена июньских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:15 увеличилась на $1,08 (1,6%) - до $68,66 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысилась на $0,73 (1,21%), до $60,87 за баррель.

Как сообщалось, официальный индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая вырос в марте больше ожиданий - до 50,5 пункта с 49,2 пункта в феврале, минимума за три года. Мартовское значение оказалось максимальным с сентября прошлого года. Консенсус-прогноз равнялся 49,6 пункта.

В понедельник был обнародован аналогичный PMI, рассчитываемый Caixin и Markit. Он поднялся с 49,9 до 50,8 пункта вместо ожидавшихся 50 пунктов ровно.

"Нефтяной рынок получил поддержку от повышенного спроса на рисковые активы, о чем свидетельствует подъем фондовых рынков, и ослабления доллара", - говорит аналитик UBS Group Джованни Стауново.

Кроме того, в прошлую пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе сократилось на 8, до 816 единиц. С начала 2019 года рост показателя фиксировался только три недели.