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Дальнее зарубежье 01.04.2019 18:34

В ЕС отслеживали местные выборы в Турции, но ждут окончательного анализа наблюдателей

В Евросоюзе, конечно, следили за местными выборами в Турции, показавшими, судя по высокой явке избирателей, их заинтересованность в региональной демократии, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"На этой стадии мы приняли к сведению предварительную оценку, сделанную наблюдательной миссией Совета Европы, теперь мы ожидаем их окончательного анализа, что касается подозрений о нарушениях", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Она выразила надежду, что после выборов "избранные местные представители будут иметь возможность корректно выполнять свои мандаты".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, ТУРЦИЯ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]