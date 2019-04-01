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Главы МИД стран НАТО обсудят дальнейшие шаги по вопросу ДРСМД - Столтенберг

Министры иностранных дел стран НАТО в ходе встречи в Вашингтоне обсудят дальнейшие шаги альянса в вопросе Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник журналистам в Брюсселе.

Й.Столтенберг отметил, что в четверг встреча НАТО начнется именно с вопроса отношений блока с Россией.

"Россия продолжает нарушать ДРСМД, разрабатывая и развертывая ракеты SSC-8 (Ракетные системы 9М729 - ИФ)", - заявил Й.Столтенберг.

"Россия продолжает игнорировать наши призывы к возвращению к исполнению ДРСМД, и времени остается все меньше. Поэтому мы обсудим дальнейшие шаги НАТО", - заявил он.

2 февраля 2019 года США приостановили участие в ДРСМД, а через шесть месяцев обещали выйти из договора, если Россия не вернется к его соблюдению. По мнению Вашингтона, ДРСМД нарушает российская крылатая ракета 9М729 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о том, что Россия приостанавливает участие в ДРСМД. Как говорится в документе, решение принято, исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Соединенными Штатами своих обязательств по ДРСМД.

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Тэги: НАТО, РОССИЯ, ДРСМД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]