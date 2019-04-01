Главы МИД стран НАТО обсудят дальнейшие шаги по вопросу ДРСМД - Столтенберг

Министры иностранных дел стран НАТО в ходе встречи в Вашингтоне обсудят дальнейшие шаги альянса в вопросе Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник журналистам в Брюсселе.
Й.Столтенберг отметил, что в четверг встреча НАТО начнется именно с вопроса отношений блока с Россией.
"Россия продолжает нарушать ДРСМД, разрабатывая и развертывая ракеты SSC-8 (Ракетные системы 9М729 - ИФ)", - заявил Й.Столтенберг.
"Россия продолжает игнорировать наши призывы к возвращению к исполнению ДРСМД, и времени остается все меньше. Поэтому мы обсудим дальнейшие шаги НАТО", - заявил он.
2 февраля 2019 года США приостановили участие в ДРСМД, а через шесть месяцев обещали выйти из договора, если Россия не вернется к его соблюдению. По мнению Вашингтона, ДРСМД нарушает российская крылатая ракета 9М729 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".
4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о том, что Россия приостанавливает участие в ДРСМД. Как говорится в документе, решение принято, исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Соединенными Штатами своих обязательств по ДРСМД.
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