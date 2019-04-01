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Карабахский конфликт 01.04.2019 15:39

Действующий председатель ОБСЕ назвал конструктивной встречу лидеров Азербайджана и Армении по Карабаху

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак приветствовал стремление президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна предпринять шаги по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«М.Лайчак 31 марта встретился в Братиславе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофером (США), Игорем Поповым (РФ), Стефаном Висконти (Франция), а также с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком. М.Лайчак был проинформирован о результатах первой встречи под эгидой сопредседатели Минской группы президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армения Никола Пашиняна 29 марта в Вене», - отмечается в информации на сайте организации.

М.Лайчак приветствовал конструктивную атмосферу переговоров и стремление лидеров предпринять дальнейшие, ощутимые шаги по поиску мирного решения конфликта. «Мы по-прежнему позитивно оцениваем и полностью поддерживаем этот процесс, приверженность лидеров двух стран к укреплению режима прекращения огня и принятию мер в гуманитарной сфере», - сказал М.Лайчак.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ЛИДЕРЫ, ОБСЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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