Более 450 рейсов авиакомпании Oman Air отменены до конца апреля

Более 450 рейсов авиакомпании Oman Air отменены с 1 по 30 апреля из-за приостановки эксплуатации самолетов серии Boeing 737 MAX, сообщает газета Times of Oman.
"Согласно распоряжению Государственного управления гражданской авиации о приостановке полетов Boeing 737 Max были отменены 454 рейса Oman Air с 1 по 30 апреля. Компания готова перебронировать для пассажиров места на других рейсах по тем же направлениям", - цитирует издание пресс-службу авиаперевозчика.
Как отметили в Times of Oman, отмененные рейсы следовали в индийские города Хайдарабад и Кожикоде, в Салалу (Оман), в Саудовскую Аравию, Занзибар, Карачи (Пакистан) и другие.
Пассажирам рекомендуется заранее узнавать в справочной авиакомпании, нет ли изменений на их маршрутах.
Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Эта катастрофа стала второй для самолета этого типа за полгода: в конце октября 2018 года Boeing 737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.
После этого ряд стран отказались от эксплуатации Boeing 737 MAX 8 - Китай, Эфиопия, Австралия, Малайзия, Сингапур, Великобритания, Франция, Германия и некоторые другие, а также ряд латиноамериканских и азиатских авиакомпаний.
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