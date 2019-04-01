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Дальнее зарубежье 01.04.2019 15:58

Президент Анголы прибывает в Россию с официальным визитом

Президент Анголы Жоау Лоуренсу начинает в понедельник четырехдневный официальный визит в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина, сообщил официальный сайт правительства этой африканской страны.

"В российской столице у главы ангольского государства предусмотрена обширная программа, которая включает встречу с президентом Владимиром Путиным и переговоры на высшем уровне между делегациями двух стран с целью укрепления и расширения двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.

Программой предусмотрено посещение президентом Анголы Госдумы и его выступление перед депутатами.

В рамках визита Ж.Лоуренсу в Москву состоится российско-ангольский деловой форум, в ходе которого будут обсуждаться вопросы увеличения объемов взаимных инвестиций.

В ходе пребывания Ж.Лоуренсу в российской столице планируется церемония награждения президента РФ Орденом Агостиньо Нето, которая, как ожидается, состоится в Кремле в среду, 4 апреля, сообщает сайт правительства Анголы.

Орден был учреждён в 1990 году в честь ангольского государственного деятеля, первого президента Народной Республики Ангола, председателя МПЛА-Партии труда Агостиньо Нето, считающегося на родине национальным героем.

О визите президента Анголы в Москву сообщил на прошлой неделе помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"4 апреля у нас состоится визит президента Анголы", - сказал он журналистам.

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Тэги: АНГОЛА, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]