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Туризм 01.04.2019 16:02

Иностранные туристы в Азербайджане в январе-феврале 2019г совершили операций посредством банковских карт на 174 млн манатов

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в январе-феврале 2019 года, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 173,6 млн манатов, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По сравнению с январем-февралем 2018 года, объем проведенных операций сократился на 9,1%.

Как сообщалось ранее, по итогам 2018 года иностранные туристы в Азербайджане совершили операций посредством банковских карт составил 1 млрд 278,4 млн манатов, что на 25% больше чем в 2017 году.

В 2018 году турпоток в Азербайджан увеличился по сравнению с 2017 годом на 6% - до 2 млн 844,889 тыс. человек.

Б.Рустамбеков

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Тэги: БАНКИ, КАРТЫ, ОПЕРАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]