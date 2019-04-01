Иностранные туристы в Азербайджане в январе-феврале 2019г совершили операций посредством банковских карт на 174 млн манатов

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в январе-феврале 2019 года, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 173,6 млн манатов, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
По сравнению с январем-февралем 2018 года, объем проведенных операций сократился на 9,1%.
Как сообщалось ранее, по итогам 2018 года иностранные туристы в Азербайджане совершили операций посредством банковских карт составил 1 млрд 278,4 млн манатов, что на 25% больше чем в 2017 году.
В 2018 году турпоток в Азербайджан увеличился по сравнению с 2017 годом на 6% - до 2 млн 844,889 тыс. человек.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»