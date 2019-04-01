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Происшествия 01.04.2019 16:00

Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП в Гарадагском районе - Минздрав

ДТП со смертельным исходом произошло в понедельник в Гарадагском районе Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве здравоохранения.

«Один человек погиб и еще четверо пострадали в результате аварии двух легковых автомобилей в Гарадагском районе в понедельник», - сказала «Интерфакс-Азербайджан» сотрудница пресс-службы Минздрава Сафая Ахмедова.

По ее словам, легковой автомобиль в ограждение врезался, после чего в него въехала другая легковушка.

«В результате ДТП скончался водитель машины, врезавшейся в ограждение, мужчина 65-68 лет. Различные травмы получили его пассажир, а также две женщины и один мужчина, находившиеся в салоне второго автомобиля», - отметила С.Ахмедова, добавив, что все четверо пострадавших были доставлены в Центр клинической медицины №1 (Семашко).

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ДТП, ЖЕРТВА, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]