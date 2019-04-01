Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП в Гарадагском районе - Минздрав

ДТП со смертельным исходом произошло в понедельник в Гарадагском районе Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве здравоохранения.

«Один человек погиб и еще четверо пострадали в результате аварии двух легковых автомобилей в Гарадагском районе в понедельник», - сказала «Интерфакс-Азербайджан» сотрудница пресс-службы Минздрава Сафая Ахмедова.

По ее словам, легковой автомобиль в ограждение врезался, после чего в него въехала другая легковушка.

«В результате ДТП скончался водитель машины, врезавшейся в ограждение, мужчина 65-68 лет. Различные травмы получили его пассажир, а также две женщины и один мужчина, находившиеся в салоне второго автомобиля», - отметила С.Ахмедова, добавив, что все четверо пострадавших были доставлены в Центр клинической медицины №1 (Семашко).

Р.Бабаев