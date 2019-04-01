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01.04.2019 16:23

Объем безналичных платежей клиентов ВТБ (Азербайджан) вырос на 85%

За два месяца с начала 2019 года объем безналичных платежей по картам ВТБ (Азербайджан) вырос на 85% и превысил 2,7 млн манатов. Количество операций увеличилось на 69% и составило более 27 тысяч. Около 40% операций приходится на платежи за рубежом.

Рост активности по безналичным операциям обусловлен не только удобством использования онлайн-услуг, но и снижением комиссий за операции пополнения карточного счета.

В ВТБ (Азербайджан) также продолжает действовать акция по стимулированию проведения безналичных платежей. Для участия в ней необходимо до 10 апреля 2019 года произвести более пяти безналичных платежей картой ВТБ (Азербайджан) на сумму от 20 манат и выше.

Победителями станут три клиента, совершившие наибольшее количество платежей. Они получат денежный приз в размере 200, 100 и 50 манатов соответственно. Итоги акции будут подведены после 10 апреля 2019 года, победители получат специальные СМС-уведомления.

Безналичные операции можно совершать в торговых точках и посредством электронной коммерции внутри страны. Транзакции по снятию наличных средств, по любым видам карточных переводов, оплате кредитов и возвратные операции при определении победителя учитываться не будут.

В период акции обладатели платежных карт ВТБ (Азербайджан) смогут пополнять счета, а также переводить средства с текущего счета на депозитную и зарплатную карты посредством интернет- и мобильного банкинга без комиссии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]