Объем безналичных платежей клиентов ВТБ (Азербайджан) вырос на 85%

За два месяца с начала 2019 года объем безналичных платежей по картам ВТБ (Азербайджан) вырос на 85% и превысил 2,7 млн манатов. Количество операций увеличилось на 69% и составило более 27 тысяч. Около 40% операций приходится на платежи за рубежом.
Рост активности по безналичным операциям обусловлен не только удобством использования онлайн-услуг, но и снижением комиссий за операции пополнения карточного счета.
В ВТБ (Азербайджан) также продолжает действовать акция по стимулированию проведения безналичных платежей. Для участия в ней необходимо до 10 апреля 2019 года произвести более пяти безналичных платежей картой ВТБ (Азербайджан) на сумму от 20 манат и выше.
Победителями станут три клиента, совершившие наибольшее количество платежей. Они получат денежный приз в размере 200, 100 и 50 манатов соответственно. Итоги акции будут подведены после 10 апреля 2019 года, победители получат специальные СМС-уведомления.
Безналичные операции можно совершать в торговых точках и посредством электронной коммерции внутри страны. Транзакции по снятию наличных средств, по любым видам карточных переводов, оплате кредитов и возвратные операции при определении победителя учитываться не будут.
В период акции обладатели платежных карт ВТБ (Азербайджан) смогут пополнять счета, а также переводить средства с текущего счета на депозитную и зарплатную карты посредством интернет- и мобильного банкинга без комиссии.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»