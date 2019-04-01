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Транспорт и связь 01.04.2019 16:25

Компьютерная ошибка привела к сбоям в авиасообщении в США

У нескольких авиакомпаний США в понедельник возникли технические неполадки, что привело к сбоям в авиасообщении, сообщает агентство Associated Press.

Из-за подобных проблем были задержаны авиарейсы, в частности, в аэропортах Нью-Йорка, Бостона, Чикаго, Атланты и Майами.

Федеральное агентство гражданской авиации (FAA) в своем сообщении отметило, что речь идет о компьютерной ошибке. Пассажирам рекомендовано заранее проверять статус и время авиарейса.

Среди авиалиний, которых затронули технические проблемы - Southwest Airlines, Delta Air Lines, United Airlines и Alaska Airlines.

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Тэги: США, АВИАЛИНИИ, ПРОБЛЕМЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]