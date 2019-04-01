Компьютерная ошибка привела к сбоям в авиасообщении в США

У нескольких авиакомпаний США в понедельник возникли технические неполадки, что привело к сбоям в авиасообщении, сообщает агентство Associated Press.

Из-за подобных проблем были задержаны авиарейсы, в частности, в аэропортах Нью-Йорка, Бостона, Чикаго, Атланты и Майами.

Федеральное агентство гражданской авиации (FAA) в своем сообщении отметило, что речь идет о компьютерной ошибке. Пассажирам рекомендовано заранее проверять статус и время авиарейса.

Среди авиалиний, которых затронули технические проблемы - Southwest Airlines, Delta Air Lines, United Airlines и Alaska Airlines.