Счетпалата выявила недочеты в Госкомитете по работе с диаспорой при использовании бюджетных средств

Счетная палата Азербайджана выявила недочеты при использовании государственных средств, выделенных Госкомитету по работе с диаспорой.

Согласно информации палаты, проверка охватывала период с 1 января 2016 года по 1 июля 2018 года, сумма средств, охваченной проверкой, составила 13 млн 21,5 тыс. манатов.

В результате проверки были выявлены различные нарушения в использовании средств, выделенных на содержание аппарата Госкомитета.

В частности, была выявлена необоснованная выплата различных премий, искусственно занижалась ставка подоходного налога, ответственные лица получали увеличенные отпускные и др. нарушения.

По итогам проверки подчеркивается, что на 1 июля 2018 года у Госкомитета образовался большой объем дебиторской задолженности, накопленной в 2013-2017 годах, в результате неправильного использования средств, выделенных на проведение мероприятий.

Счетная палата рекомендовала Госкомитету принять меры для устранения выявленных недочетов и принятия мер в отношении должностных лиц, допустивших данные нарушения.

А. Мамедов