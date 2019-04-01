Счетпалата выявила недочеты в Госкомитете по работе с диаспорой при использовании бюджетных средств

Счетная палата Азербайджана выявила недочеты при использовании государственных средств, выделенных Госкомитету по работе с диаспорой.
Согласно информации палаты, проверка охватывала период с 1 января 2016 года по 1 июля 2018 года, сумма средств, охваченной проверкой, составила 13 млн 21,5 тыс. манатов.
В результате проверки были выявлены различные нарушения в использовании средств, выделенных на содержание аппарата Госкомитета.
В частности, была выявлена необоснованная выплата различных премий, искусственно занижалась ставка подоходного налога, ответственные лица получали увеличенные отпускные и др. нарушения.
По итогам проверки подчеркивается, что на 1 июля 2018 года у Госкомитета образовался большой объем дебиторской задолженности, накопленной в 2013-2017 годах, в результате неправильного использования средств, выделенных на проведение мероприятий.
Счетная палата рекомендовала Госкомитету принять меры для устранения выявленных недочетов и принятия мер в отношении должностных лиц, допустивших данные нарушения.
А. Мамедов
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