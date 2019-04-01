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Финансы 01.04.2019 16:35

Счетпалата выявила недочеты в Госкомитете по работе с диаспорой при использовании бюджетных средств

Счетная палата Азербайджана выявила недочеты при использовании государственных средств, выделенных Госкомитету по работе с диаспорой.

Согласно информации палаты, проверка охватывала период с 1 января 2016 года по 1 июля 2018 года, сумма средств, охваченной проверкой, составила 13 млн 21,5 тыс. манатов.

В результате проверки были выявлены различные нарушения в использовании средств, выделенных на содержание аппарата Госкомитета.

В частности, была выявлена необоснованная выплата различных премий, искусственно занижалась ставка подоходного налога, ответственные лица получали увеличенные отпускные и др. нарушения.

По итогам проверки подчеркивается, что на 1 июля 2018 года у Госкомитета образовался большой объем дебиторской задолженности, накопленной в 2013-2017 годах, в результате неправильного использования средств, выделенных на проведение мероприятий.

Счетная палата рекомендовала Госкомитету принять меры для устранения выявленных недочетов и принятия мер в отношении должностных лиц, допустивших данные нарушения.

А. Мамедов

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Тэги: ПАЛАТА, АУДИТ, НЕДОЧЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]