Пашинян поблагодарил Путина за вклад в нагорно-карабахское урегулирование

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

"Н.Пашинян проинформировал об итогах прошедшей 29 марта в Вене встречи с Президентом Азербайджанской Республики И.Алиевым по нагорно-карабахской проблематике и выразил благодарность российской стороне за весомую посредническую роль в переговорном процессе", - говорится в сообщении.

В.Путин "подтвердил готовность России и далее оказывать содействие в поиске развязок по ключевым аспектам урегулирования - в том числе по линии Минской группы ОБСЕ", информирует пресс-служба.

Кроме того, отмечается в сообщении, обсужден "ряд актуальных тем двусторонних отношений, а также вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве".