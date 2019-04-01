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Карабахский конфликт 01.04.2019 16:39

Пашинян поблагодарил Путина за вклад в нагорно-карабахское урегулирование

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

"Н.Пашинян проинформировал об итогах прошедшей 29 марта в Вене встречи с Президентом Азербайджанской Республики И.Алиевым по нагорно-карабахской проблематике и выразил благодарность российской стороне за весомую посредническую роль в переговорном процессе", - говорится в сообщении.

В.Путин "подтвердил готовность России и далее оказывать содействие в поиске развязок по ключевым аспектам урегулирования - в том числе по линии Минской группы ОБСЕ", информирует пресс-служба.

Кроме того, отмечается в сообщении, обсужден "ряд актуальных тем двусторонних отношений, а также вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве".

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]