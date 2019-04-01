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Дальнее зарубежье 01.04.2019 19:14

Президент Финляндии посетит форум по Арктике в Петербурге

Президент Финляндии Саули Ниинистё посетит Международный арктический форум 9 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге, говорится в пресс-релизе офиса президента, распространённом в понедельник.

"Президент Ниинистё выступит с речью на пленарном заседании арктического форума", - отмечается в заявлении.

Кроме того, во время форума он рассчитывает встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.

В 2017 году С.Ниинистё приезжал на форум в Архангельск, а в 2013 году - в Салехард, отмечается в пресс-релизе.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ФОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]