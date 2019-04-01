Президент Финляндии посетит форум по Арктике в Петербурге

Президент Финляндии Саули Ниинистё посетит Международный арктический форум 9 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге, говорится в пресс-релизе офиса президента, распространённом в понедельник.

"Президент Ниинистё выступит с речью на пленарном заседании арктического форума", - отмечается в заявлении.

Кроме того, во время форума он рассчитывает встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.

В 2017 году С.Ниинистё приезжал на форум в Архангельск, а в 2013 году - в Салехард, отмечается в пресс-релизе.