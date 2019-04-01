В ЕС отслеживали местные выборы в Турции, но ждут окончательного анализа наблюдателей

В Евросоюзе, конечно, следили за местными выборами в Турции, показавшими, судя по высокой явке избирателей, их заинтересованность в региональной демократии, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.
"На этой стадии мы приняли к сведению предварительную оценку, сделанную наблюдательной миссией Совета Европы, теперь мы ожидаем их окончательного анализа, что касается подозрений о нарушениях", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.
Она выразила надежду, что после выборов "избранные местные представители будут иметь возможность корректно выполнять свои мандаты".
В воскресение в Турции прошли выборы в местные органы самоуправления. Избиратели проголосовали за кандидатов в мэры городов, руководителей муниципалитетов, сельских и районных органов власти.
Принять участие в голосовании могли порядка 57 млн избирателей. Явка, по предварительным данным, составила порядка 48 млн человек (или 84,6% от списочного состава).
Накануне выборов наблюдатели отмечали, что их результаты могут стать своеобразной проверкой для правящей "Партии справедливости и развития" (ПСР), которая может проиграть выборы в Анкаре и Стамбуле на фоне возникших в экономике Турции проблем: рецессии, росте безработицы и двузначной инфляции.
Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что руководимая им ПСП одержала победу на местных выборах и "остается партией номер один" в 15-й раз с прихода к власти в 2002 году, победив на выборах в 24 провинциях и 15 крупных городах.
В то же время, он признал, что ПСР проиграла кандидатам от оппозиции в Анкаре, Измире и, вероятно, в Стамбуле, как и прогнозировали наблюдатели.
В целом, правящая партия получает порядка 44,3% голосов по неофициальным итогам подсчета 99,93% избирательных бюллетеней. Ее основной конкурент - Республиканская народная партия - 30,1% голосов.
Р.Т.Эрдогана уже поздравили с победой президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Сербии Александр Вучич, глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, а также премьер-министр Албании Эди Рама, сообщает газета "Дэйли сабах" со ссылкой на источники.
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