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Внешняя политика 01.04.2019 17:01

Алиев и Кадыров уверены в непоколебимости братства между азербайджанским и чеченским народами

Лидеры Азербайджана и Чечни Ильхам Алиев и Рамзан Кадыров отмечают непоколебимые азербайджано-чеченские братские отношения, имеющие глубокие исторические корни.

И.Алиев в понедельник в Баку принял советника главы Чечни, депутата Госдумы РФ Адама Демирханова, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«А.Демирханов передал И.Алиеву приветствие Р.Кадырова и отметил, что глава Чечни подчеркивает наличие непоколебимых дружеских и братских отношений между азербайджанским и чеченским народами»,- говорится в сообщении.

По словам А.Демирханова, Р.Кадыров считает И.Алиева своим братом.

«И.Алиев отметил, что также считает Р.Кадырова братом. Президент подчеркнул, что дружба и братство азербайджанского и чеченского народов имеют глубокие исторические корни»,- говорится в сообщении.

Собеседники также отметили важность сотрудничества Азербайджана и Чечни в контексте развития азербайджано-российских двусторонних отношений.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЧЕЧНЯ, ОТНОШЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]