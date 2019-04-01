Алиев и Кадыров уверены в непоколебимости братства между азербайджанским и чеченским народами

Лидеры Азербайджана и Чечни Ильхам Алиев и Рамзан Кадыров отмечают непоколебимые азербайджано-чеченские братские отношения, имеющие глубокие исторические корни.

И.Алиев в понедельник в Баку принял советника главы Чечни, депутата Госдумы РФ Адама Демирханова, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«А.Демирханов передал И.Алиеву приветствие Р.Кадырова и отметил, что глава Чечни подчеркивает наличие непоколебимых дружеских и братских отношений между азербайджанским и чеченским народами»,- говорится в сообщении.

По словам А.Демирханова, Р.Кадыров считает И.Алиева своим братом.

«И.Алиев отметил, что также считает Р.Кадырова братом. Президент подчеркнул, что дружба и братство азербайджанского и чеченского народов имеют глубокие исторические корни»,- говорится в сообщении.

Собеседники также отметили важность сотрудничества Азербайджана и Чечни в контексте развития азербайджано-российских двусторонних отношений.

Ф.Исазаде