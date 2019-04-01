Генсек НАТО ответил на письмо Порошенко относительно предоставления Украине плана действий по членству в Альянсе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ответ на письмо президента Украины Петра Порошенко относительно намерения поднять вопрос о предоставления Киеву плана действий по членству в Альянсе (ПДЧ) заявил, что приоритетом для страны должны быть реформы.
Комментируя в понедельник в Брюсселе письмо П.Порошенко от 16 марта, генсек альянса сказал: "Когда речь идет об Украине и членстве в НАТО, мы признаем амбиции и стремления Украины стать членом НАТО. Мы работаем с Украиной с тем, чтобы помочь продвигаться вперед по направлению трансатлантической интеграции, чтобы помочь Украине фокусироваться на самом важном. А это - реформы".
Й.Столтенберг напомнил, что для этого существуют различные форматы и программы. "Мы верим, что в основном фокусе должны быть реформы, продолжение модернизации и укрепление институций в секторе безопасности и обороны, включая борьбу с коррупцией", - убежден генсек НАТО.
Говоря о саммите в Лондоне, который пройдет в декабре 2019 года, он сообщил, что это "будет короткая встреча, а не полноценный саммит". "Это будет важная встреча лидеров, а не полный саммит с различными сессиями. Мы встретимся, чтобы отметить 70-ю годовщину альянса", - рассказал Й.Столтенберг.
Как сообщалось, П.Порошенко в письме Й.Столтенбергу написал: "Учитывая, что Украина стоит на самой передовой линии защиты Евроатлантического сообщества, я считаю, что союзники могут использовать лондонский саммит НАТО, который состоится в этом году, как благоприятную возможность для начала предметной дискуссии по повышению уровня нашего партнерства, включая предоставление Украине ПДЧ".
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