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01.04.2019 17:17

ГААД получит 15,4 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 15,4 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе.

Автомобильная дорога Бахрамтепе-Гобектала-Магомедли-Имишли-Джафарли-Оруджлу-Агамамедли соединит 8 населенных пунктов с населением 29 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

Ф.Исазаде

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Тэги: РЕГИОН, ДОРОГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]