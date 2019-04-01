ГААД получит 15,4 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 15,4 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе.
Автомобильная дорога Бахрамтепе-Гобектала-Магомедли-Имишли-Джафарли-Оруджлу-Агамамедли соединит 8 населенных пунктов с населением 29 тыс. человек.
Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»