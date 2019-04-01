ГААД получит 15,4 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 15,4 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе.

Автомобильная дорога Бахрамтепе-Гобектала-Магомедли-Имишли-Джафарли-Оруджлу-Агамамедли соединит 8 населенных пунктов с населением 29 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

Ф.Исазаде