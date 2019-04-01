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Дальнее зарубежье 01.04.2019 20:16

МИД предупредил россиян о росте заболеваемости корью в Литве

В Литве зафиксирован рост заболеваемости корью, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

"Литва - рост заболеваемости корью на территории всей страны, включая Вильнюс и Каунас", - говорится в twitter ДСКЦ в понедельник.

По данным ВОЗ, ежегодно корью заражаются более 20 млн человек. Подавляющее большинство (более 95%) случаев смерти от кори имеет место в странах с низким доходом на душу населения и слабой инфраструктурой системы здравоохранения.

В прошлом году Роспотребнадзор рекомендовал не переболевшим корью туристам прививаться перед поездкой в Европу.

Корь - острое инфекционное вирусное заболевание, которое характеризуется высокой температурой (до 40,5°C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом, сыпью, общей интоксикацией.

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Тэги: ЛИТВА, КОРЬ, ДСКЦ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]