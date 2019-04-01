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ТЭК 01.04.2019 17:27

Министр нефти Ирана обсудит в Москве ситуацию на глобальном рынке

Ситуацию на нефтяных рынках в целом планирует обсудить с российским коллегой министр нефти Ирана Бижан Зангане, который в понедельник прибыл в Москву.

"Россия один из крупнейших производителей нефти в мире, и мы должны говорить по этому вопросу (ситуации на глобальных рынках - ИФ) с нашими российскими друзьями", - сказал министр, которого цитирует информационное агентство ИРНА.

"На нефтяном рынке сохраняется неустойчивая ситуация в плане спроса и предложения, и производители должны проявлять осторожность, чтобы избежать проблем на рынке, особенно в свете мер, принятых США в отношении крупнейших нефтедобывающих стран", - подчеркнул Б.Зангане.

Он сообщил, что собирается обсудить с российскими официальными лицами проблемы, которые создают производители нефти, в том числе Ливия и Нигерия, а также разработку нефтяных месторождений в Иране российскими компаниями.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил журналистам, что на встрече с министром нефти Ирана планирует обсудить, в том числе, и сделку ОПЕК+.

"В повестке стоит обсуждение рынков в целом", - сказал А.Новак.

В частности, министры затронут и соглашение ОПЕК+. "Естественно, мы же его участники. Мы будем обсуждать эти вопросы", - сказал глава Минэнерго РФ, отвечая на соответствующий вопрос.

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Тэги: ИРАН, НЕФТЬ, МИНИСТР, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]