Министр нефти Ирана обсудит в Москве ситуацию на глобальном рынке

Ситуацию на нефтяных рынках в целом планирует обсудить с российским коллегой министр нефти Ирана Бижан Зангане, который в понедельник прибыл в Москву.
"Россия один из крупнейших производителей нефти в мире, и мы должны говорить по этому вопросу (ситуации на глобальных рынках - ИФ) с нашими российскими друзьями", - сказал министр, которого цитирует информационное агентство ИРНА.
"На нефтяном рынке сохраняется неустойчивая ситуация в плане спроса и предложения, и производители должны проявлять осторожность, чтобы избежать проблем на рынке, особенно в свете мер, принятых США в отношении крупнейших нефтедобывающих стран", - подчеркнул Б.Зангане.
Он сообщил, что собирается обсудить с российскими официальными лицами проблемы, которые создают производители нефти, в том числе Ливия и Нигерия, а также разработку нефтяных месторождений в Иране российскими компаниями.
Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил журналистам, что на встрече с министром нефти Ирана планирует обсудить, в том числе, и сделку ОПЕК+.
"В повестке стоит обсуждение рынков в целом", - сказал А.Новак.
В частности, министры затронут и соглашение ОПЕК+. "Естественно, мы же его участники. Мы будем обсуждать эти вопросы", - сказал глава Минэнерго РФ, отвечая на соответствующий вопрос.
Глава МИД Азербайджана принял нового почетного консула страны в Австрии
Алиев и Кадыров уверены в непоколебимости братства между азербайджанским и чеченским народами
Пашинян поблагодарил Путина за вклад в нагорно-карабахское урегулирование
Иностранные туристы в Азербайджане в январе-феврале 2019г совершили операций посредством банковских карт на 174 млн манатов
Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП в Гарадагском районе - Минздрав
В Азербайджане в 2018 году число усыновленных детей сократилось на 14,4%
ГААД получит 15,4 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
ГААД получит 2,9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Сеул может пригласить Ким Чен Ына на саммит АСЕАН-Южная Корея
Главы МИД стран НАТО обсудят дальнейшие шаги по вопросу ДРСМД - Столтенберг
В госдепе надеются на проведение нового саммита США-КНДР в ближайшие месяцы
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Объем безналичных платежей клиентов ВТБ (Азербайджан) вырос на 85%
Региональный тур Олимпиады по русскому языку прошёл в городе Хачмазе
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»