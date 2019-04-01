Вашингтон продолжит давить на Тегеран, пока он подрывает стабильность в регионе - Болтон

США продолжат оказывать на Иран "максимальное давление", пока Тегеран не прекратит подрывать стабильность на Ближнем Востоке, заявил в понедельник советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"На протяжении слишком долгого времени иранский режим разжигал конфликты и (подрывал - ИФ) стабильность, чтобы расширить влияние и угрожать соседям при очень незначительных затратах на свои действия. Такого больше не будет. Мы продолжим оказывать максимальное давление, пока Тегеран не прекратит неприемлемое поведение", - написал Дж.Болтон в своем аккаунте в Twitter.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал Иран, который, по его утверждению, "продолжит использовать национальные ресурсы для того, чтобы способствовать конфликтам в Ираке, Йемене, Сирии и других местах".

США, по словам госсекретаря, продолжат работать с союзниками для того, чтобы противодействовать "агрессивным действиям" Тегерана.