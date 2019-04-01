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Макроэкономика 01.04.2019 21:21

Ценовой шок средних масштабов на рынке нефти чреват выпадением доходов в 5-14% ВВП за 3-5 лет - стресс-тест Минфина

Ценовой шок "средних масштабов" на рынке нефти - снижение цен на баррель Urals до $25-30 в течение 3-5 лет - чреват выпадающими нефтегазовыми доходами в размере от 5% до 14% ВВП. Такая оценка содержится в Бюджетном прогнозе РФ до 2036 г., подготовленном Минфином и утвержденном правительством.

"Мы для себя просчитывали в рамках бюджетного прогноза стрессовые варианты. Смотрели, что может произойти с бюджетом в случае падения цен на нефть до $20-25-30 и ниже и в зависимости от того, насколько продолжительным такое падение может быть. Среди таких наиболее вероятных стрессовых сценариев у нас получалось, что объём выпадающих нефтегазовых доходов за период 3-5 лет при падении цены на нефть до $25-30 выпадающие доходы порядка 5-14% ВВП. Этот диапазон говорит о том, где должен быть тот безопасный уровень активов ФНБ, инвестированных в резервные активы, которые при необходимости можно будет задействовать, чтобы экономику не подвергать таким шокам", - сказал журналистам замглавы Минфина Владимир Колычев.

"В законодательстве сейчас прописан 7%-ный уровень, в принципе, он как раз посередине этого диапазона находится", - отметил замминистра.

Так как "гарантией исполнения всех обязательств государства и сохранения макроэкономической и финансовой стабильности в стрессовых условиях является наличие достаточного объема ликвидных активов в Фонде национального благосостояния", предполагается формирование "целостной системы управления средствами ФНБ", сказано в прогнозе. Такая система должна предусматривать механизм минимизации бюджетных рисков посредством обеспечения достаточного объема средств фонда в форме ликвидных финансовых активов, необходимого для покрытия выпадающих доходов федерального бюджета в случае реализации масштабного внешнего стресса, а также содействовать увеличению доходности управления средствами ФНБ "при безусловном сохранении действенности механизма "бюджетных правил".

"Первый компонент - это наличие какого-то уровня безопасного ликвидных резервных активов, которые могут быть реализованы очень быстро, чтобы в случае стрессовых сценариев на сырьевых рынках компенсировать дефицит бюджета, который может возникнуть. Это те пресловутые 7% ВВП. Здесь ничего менять не надо. Мы просто для общественного обсуждения показали, какой уровень резервов необходим при разном масштабе и продолжительности стресса", - пояснил В.Колычев.

"Вторая компонента, которой сейчас не хватает. При соблюдении действенности бюджетных правил - что под этим имеется в виду? Имеется в виду "отвязка" внутренних макроусловий от цен на нефть, курса рубля, инфляции, процентных ставок и т.д. При соблюдении основного ограничения обеспечить более высокую доходность. Это, по сути, означает, что вторая компонента инвестиций ФНБ должна быть внешней по отношению к российской экономике. То есть не внутренние инфраструктурные проекты, а что-то вне России (иначе будет влияние на внутренние макроусловия), но более доходное, чем резервные активы, в которые первые 7% вкладываются", - сказал замминистра, напомнив об идее вкладывать средства ФНБ сверх накопленных 7% ВВП в зарубежные проекты (среди них ранее называлось, например, кредитование строительства АЭС российского дизайна).

"Мы сейчас смотрим на опыт разных стран, свои новации обсуждаем. Опыт разных стран говорит о том, что можно идти дальше по "лесенке" рисков, добавлять кредитные риски или equity риски, чтобы увеличить доходность. Мы думаем, что можно было бы использовать часть второй компоненты на финансирование более конкурентное в сравнении с другими странами для покупателей нашего несырьевого экспорта, предоставление кредитов по более низким ставкам, чем сейчас мы можем себе позволить по тем же проектам, которые сейчас реализуются за счет госкредитов - строительство энергетической инфраструктуры в разных странах, поставки продукции машиностроения", - отметил он.

"Преодолеть 7% (ВВП в ФНБ - ИФ) получится в следующем году по итогам этого года. Хотелось бы к началу следующего года всю нормативку (об управлении средствами ФНБ - ИФ) иметь", - заключил он.

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Тэги: ФНБ, СРЕДСТВА, ИНВЕСТИРОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]