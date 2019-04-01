Центр поддержки экспорта в I квартале содействовал экспорту из Азербайджана товаров на $20 млн

Центр поддержки экспорта по принципу «единого окна» содействовал в течение января-марта 2019 года экспорту товаров из Азербайджана на сумму $20,1 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
В январе этот показатель составил $8 млн, в феврале – $5,6 млн, в марте - $6,8 млн.
Как сообщалось ранее, в 2018 году этот показатель составил $149,8 млн.
«Единое окно» Центра поддержки экспорта создано в соответствии с указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 22 февраля 2017 года «О дополнительных мерах в связи с усилением позиции Азербайджана в качестве хаба цифровой торговли и расширением внешнеторговых операций».
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»