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Бизнес и законодательство 01.04.2019 18:13

Центр поддержки экспорта в I квартале содействовал экспорту из Азербайджана товаров на $20 млн

Центр поддержки экспорта по принципу «единого окна» содействовал в течение января-марта 2019 года экспорту товаров из Азербайджана на сумму $20,1 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В январе этот показатель составил $8 млн, в феврале – $5,6 млн, в марте - $6,8 млн.

Как сообщалось ранее, в 2018 году этот показатель составил $149,8 млн.

«Единое окно» Центра поддержки экспорта создано в соответствии с указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 22 февраля 2017 года «О дополнительных мерах в связи с усилением позиции Азербайджана в качестве хаба цифровой торговли и расширением внешнеторговых операций».

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЭКСПОРТ, ОКНО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]