Центр поддержки экспорта в I квартале содействовал экспорту из Азербайджана товаров на $20 млн

Центр поддержки экспорта по принципу «единого окна» содействовал в течение января-марта 2019 года экспорту товаров из Азербайджана на сумму $20,1 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В январе этот показатель составил $8 млн, в феврале – $5,6 млн, в марте - $6,8 млн.

Как сообщалось ранее, в 2018 году этот показатель составил $149,8 млн.

«Единое окно» Центра поддержки экспорта создано в соответствии с указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 22 февраля 2017 года «О дополнительных мерах в связи с усилением позиции Азербайджана в качестве хаба цифровой торговли и расширением внешнеторговых операций».

Б.Рустамбеков