В госдепе надеются на проведение нового саммита США-КНДР в ближайшие месяцы

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник выразил надежду на проведение еще одного американо-северокорейского саммита в течение следующих нескольких месяцев.
"Я буду надеяться на то, что в ближайшие месяцы два лидера (США и КНДР - ИФ) вновь встретятся. Таким образом, мы бы смогли достичь существенного шага вперед на пути к денуклеаризации", - сказал М.Помпео в эфире радиостанции WHP 580.
"В этом случае финальная идея полной денуклеаризации Корейского полуострова будет реализована, и тогда, как сказал президент США Дональд Трамп, для населения Северной Кореи настанет светлое будущее. Пока сложно сказать, когда это произойдет", - добавил госсекретарь.
Первый в истории саммит США - КНДР состоялся 12 июня прошлого года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.
В конце февраля в Ханое прошел второй саммит США -КНДР. Саммит закончился преждевременно без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента Д.Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
Причиной разногласий на саммите стали санкции против КНДР. После саммита американский президент Д.Трамп заявил, что КНДР потребовала полного снятия санкций, в то время как МИД КНДР по итогам переговоров отметил, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.
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