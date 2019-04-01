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НАТО выделит более $250 млн на поддержку сил США в Польше - Столтенберг

НАТО в рамках поддержки военного присутствия США в Польше направит $260 млн для обеспечения условий хранения военного снаряжения в центральной части страны, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"В НАТО согласовали новые существенные инвестиции в военную инфраструктуру (альянса - ИФ). Мы инвестируем более $260 млн в проект по поддержке сил США в центральной части Польши", - сказал он в понедельник журналистам в Брюсселе.

"Из (этих средств - ИФ) будут профинансированы хранение и техобслуживание заранее складированного военного снаряжения, что таким образом ускорит процесс усиления Европы", - уточнил генсек.

Ранее Й.Столтенберг заявлял, что НАТО планирует в течение двух лет построить в Польше складской объект стоимостью $260 млн для американской военной техники.

В середине марта портал Defense One сообщал, что заместитель министра обороны США Джон Руд провел в Варшаве переговоры с представителями польского министерства обороны о возможности размещения на постоянной основе американских войск в Польше.

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Тэги: НАТО, США, ПОЛЬША, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]