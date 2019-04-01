НАТО выделит более $250 млн на поддержку сил США в Польше - Столтенберг

НАТО в рамках поддержки военного присутствия США в Польше направит $260 млн для обеспечения условий хранения военного снаряжения в центральной части страны, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"В НАТО согласовали новые существенные инвестиции в военную инфраструктуру (альянса - ИФ). Мы инвестируем более $260 млн в проект по поддержке сил США в центральной части Польши", - сказал он в понедельник журналистам в Брюсселе.
"Из (этих средств - ИФ) будут профинансированы хранение и техобслуживание заранее складированного военного снаряжения, что таким образом ускорит процесс усиления Европы", - уточнил генсек.
Ранее Й.Столтенберг заявлял, что НАТО планирует в течение двух лет построить в Польше складской объект стоимостью $260 млн для американской военной техники.
В середине марта портал Defense One сообщал, что заместитель министра обороны США Джон Руд провел в Варшаве переговоры с представителями польского министерства обороны о возможности размещения на постоянной основе американских войск в Польше.
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