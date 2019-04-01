Российско-иранская межправкомиссия пройдет 18 июня в Иране

Российско-иранская межправкомиссия пройдет 18 июня в Исфагане (Иран), говорится в сообщении Минэнерго России по итогам встречи министра энергетики РФ Александра Новака с министром нефти Ирана Бижаном Намдаром Зангане.

На встрече стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия, в том числе в отраслях ТЭК, а также ситуацию на мировом рынке нефти и сотрудничество в рамках соглашения ОПЕК+.

Н.Новак пригласил своего иранского коллегу принять участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя", который уже в третий раз пройдёт в Москве в октябре 2019 года.