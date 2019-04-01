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Регион 01.04.2019 20:42

Российско-иранская межправкомиссия пройдет 18 июня в Иране

Российско-иранская межправкомиссия пройдет 18 июня в Исфагане (Иран), говорится в сообщении Минэнерго России по итогам встречи министра энергетики РФ Александра Новака с министром нефти Ирана Бижаном Намдаром Зангане.

На встрече стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия, в том числе в отраслях ТЭК, а также ситуацию на мировом рынке нефти и сотрудничество в рамках соглашения ОПЕК+.

Н.Новак пригласил своего иранского коллегу принять участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя", который уже в третий раз пройдёт в Москве в октябре 2019 года.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, МПК, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]