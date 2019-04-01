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ТЭК 01.04.2019 18:30

Министр нефти Ирана не видит сложностей в продлении сделки ОПЕК+

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане считает, что решение о продлении сделки ОПЕК+ будет легким для стран-участниц соглашения.

"Она (сделка ОПЕК+ - ИФ) идёт хорошо. Я не могу говорить за весь ОПЕК, но, насколько я понимаю, нет никаких сложностей для участников в продлении сделки", - сказал он журналистам по итогам встречи с министром энергетики России Александром Новаком.

На вопрос, считает ли Б.Зангане, что решение о продлении сделки ОПЕК+ будет легким, министр сказал: "Думаю, да".

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Тэги: ИРАН, ОПЕК, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]