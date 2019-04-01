Министр нефти Ирана не видит сложностей в продлении сделки ОПЕК+

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане считает, что решение о продлении сделки ОПЕК+ будет легким для стран-участниц соглашения.

"Она (сделка ОПЕК+ - ИФ) идёт хорошо. Я не могу говорить за весь ОПЕК, но, насколько я понимаю, нет никаких сложностей для участников в продлении сделки", - сказал он журналистам по итогам встречи с министром энергетики России Александром Новаком.

На вопрос, считает ли Б.Зангане, что решение о продлении сделки ОПЕК+ будет легким, министр сказал: "Думаю, да".