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Регион 01.04.2019 20:12

Россия и Иран договорились продолжить работу по усилению взаимодействия

Иран и Россия договорились продолжить работу по усилению взаимодействия двух стран, сообщил журналистам министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане по итогам переговоров с министром энергетики РФ Александром Новаком.

"Мы обсуждали (с А.Новаком - ИФ) много вопросов, в том числе сотрудничество стран ОПЕК и не-ОПЕК, двустороннее сотрудничество. Наши переговоры были очень конструктивными и дали хорошие результаты, по многим вопросам о ситуации на рынке и двустороннем сотрудничестве, особенно в энергетическом секторе, наши мнения совпадают", - сказал он.

"Мы договорились продолжить работу по усилению взаимодействия наших стран", - отметил министр нефти Ирана.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ТЭК, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]