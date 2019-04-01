Россия и Иран договорились продолжить работу по усилению взаимодействия

Иран и Россия договорились продолжить работу по усилению взаимодействия двух стран, сообщил журналистам министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане по итогам переговоров с министром энергетики РФ Александром Новаком.

"Мы обсуждали (с А.Новаком - ИФ) много вопросов, в том числе сотрудничество стран ОПЕК и не-ОПЕК, двустороннее сотрудничество. Наши переговоры были очень конструктивными и дали хорошие результаты, по многим вопросам о ситуации на рынке и двустороннем сотрудничестве, особенно в энергетическом секторе, наши мнения совпадают", - сказал он.

"Мы договорились продолжить работу по усилению взаимодействия наших стран", - отметил министр нефти Ирана.