Россия и Иран договорились продолжить работу по усилению взаимодействия

Иран и Россия договорились продолжить работу по усилению взаимодействия двух стран, сообщил журналистам министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане по итогам переговоров с министром энергетики РФ Александром Новаком.
"Мы обсуждали (с А.Новаком - ИФ) много вопросов, в том числе сотрудничество стран ОПЕК и не-ОПЕК, двустороннее сотрудничество. Наши переговоры были очень конструктивными и дали хорошие результаты, по многим вопросам о ситуации на рынке и двустороннем сотрудничестве, особенно в энергетическом секторе, наши мнения совпадают", - сказал он.
"Мы договорились продолжить работу по усилению взаимодействия наших стран", - отметил министр нефти Ирана.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»