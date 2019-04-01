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Культура 01.04.2019 19:24

В Азербайджане отметят 100-летний юбилей Солтана Гаджибекова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, известного педагода, дирижера и музыкального деятеля, Народного артиста СССР, профессора Солтана Гаджибекова.

Текст распоряжения И.Алиева опубликован на сайте главы государства.

В частности, президент поручил Министерству культуры подготовить план действий для проведения юбилейных торжеств.

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Тэги: КОМПОЗИТОР, ЮБИЛЕЙ, РАСПОРЯЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]