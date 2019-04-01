В Азербайджане отметят 100-летний юбилей Солтана Гаджибекова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, известного педагода, дирижера и музыкального деятеля, Народного артиста СССР, профессора Солтана Гаджибекова.

Текст распоряжения И.Алиева опубликован на сайте главы государства.

В частности, президент поручил Министерству культуры подготовить план действий для проведения юбилейных торжеств.