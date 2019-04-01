В Азербайджане отметят 100-летний юбилей Солтана Гаджибекова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, известного педагода, дирижера и музыкального деятеля, Народного артиста СССР, профессора Солтана Гаджибекова.
Текст распоряжения И.Алиева опубликован на сайте главы государства.
В частности, президент поручил Министерству культуры подготовить план действий для проведения юбилейных торжеств.
Глава МИД Азербайджана принял нового почетного консула страны в Австрии
Алиев и Кадыров уверены в непоколебимости братства между азербайджанским и чеченским народами
Пашинян поблагодарил Путина за вклад в нагорно-карабахское урегулирование
KKR и BlackRock намерены привлечь кредит в $3 млрд для финансирования сделки с Adnoc
ЦБ РФ заложил в базовый прогноз на 2019г продление соглашения ОПЕК+ на II полугодие
КазМунайГаз продал сеть АЗС и нефтебаз в Казахстане местной компании за $159 млн
ГААД получит 15,4 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
ГААД получит 2,9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Орешкин сообщил о планах запустить систему электронных виз с начала 2020 года
Президент Грузии считает, что перспектив улучшения отношений с РФ пока нет
Венесуэле не нужны ни российские военные, ни Мадуро - Помпео
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Объем безналичных платежей клиентов ВТБ (Азербайджан) вырос на 85%
Региональный тур Олимпиады по русскому языку прошёл в городе Хачмазе
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»