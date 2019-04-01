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Дальнее зарубежье 01.04.2019 20:00

Зеленский (30,26%) и Порошенко (15,99%) выходят во второй тур выборов президента Украины - данные 90,08% протоколов

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,26% и 15,99% голосов избирателей соответственно по итогам обработки 90,08% протоколов Центральной избирательной комиссией.

Как сообщается на сайте ЦИК, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,35% избирателей, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко - 11,53%.

Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали 7%, экс-главу СБУ Игоря Смешко - 5,97%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 5,43%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула - 4,24%, представителя партии "Свобода" Руслана Кошулинского - 1,65%.

Народный депутат Юрий Тимошенко получил 0,62% голосов, кандидат от партии "Укроп" Александр Шевченко - 0,57%, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко - 0,23%.

Признаны недействительными 1,18% избирательных бюллетеней.

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Тэги: УКРАИНА, ВЫБОРЫ, ЦИК, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]