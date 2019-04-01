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Регион 01.04.2019 20:11

Тбилиси нацелен на нормализацию отношений с Россией - президент Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в понедельник заявила, что грузинские власти не могут конфликтовать с Россией и нацелены на улучшение отношений с этой страной.

"Я бы искала способ диалога с Россией. Грузия просто не может себе позволить конфронтацию с Россией, своим соседом. У нас слишком маленькая страна", - сказала С.Зурабишвили в интервью немецкому журналу "Шпигель".

"На настоящий момент у нас есть два вопроса, которые предстоит решить: интеграция с Западом и нормализация отношений с Россией", - подчеркнула она.

При этом президент отметила, что такой вариант внешней политики - как по отношению к России, так и к Западу - пока является единственным для Грузии.

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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]