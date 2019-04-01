Тбилиси нацелен на нормализацию отношений с Россией - президент Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в понедельник заявила, что грузинские власти не могут конфликтовать с Россией и нацелены на улучшение отношений с этой страной.
"Я бы искала способ диалога с Россией. Грузия просто не может себе позволить конфронтацию с Россией, своим соседом. У нас слишком маленькая страна", - сказала С.Зурабишвили в интервью немецкому журналу "Шпигель".
"На настоящий момент у нас есть два вопроса, которые предстоит решить: интеграция с Западом и нормализация отношений с Россией", - подчеркнула она.
При этом президент отметила, что такой вариант внешней политики - как по отношению к России, так и к Западу - пока является единственным для Грузии.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»