Тбилиси нацелен на нормализацию отношений с Россией - президент Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в понедельник заявила, что грузинские власти не могут конфликтовать с Россией и нацелены на улучшение отношений с этой страной.

"Я бы искала способ диалога с Россией. Грузия просто не может себе позволить конфронтацию с Россией, своим соседом. У нас слишком маленькая страна", - сказала С.Зурабишвили в интервью немецкому журналу "Шпигель".

"На настоящий момент у нас есть два вопроса, которые предстоит решить: интеграция с Западом и нормализация отношений с Россией", - подчеркнула она.

При этом президент отметила, что такой вариант внешней политики - как по отношению к России, так и к Западу - пока является единственным для Грузии.