Британский парламент в очередной раз отверг четыре альтернативных варианта Brexit

В очередной раз британский парламент отверг 4 альтернативных варианта Brexit, итоги голосования в понедельник вечером озвучил спикер палаты общин Джон Беркоу.
Ранее в понедельник он вынес на рассмотрение депутатов четыре альтернативных варианта Brexit.
В частности, были предложены варианты провести общенациональный референдум по любому достигнутому соглашению по Brexit, и вариант Common Market 2.0., согласно которому Великобритания останется в Европейской экономической зоне и договорится с ЕС о временном таможенном союзе, действующим до тех пор, пока ему не будет найдена альтернатива.
Против варианта референдума проголосовали 292 парламентария, за - 280.
Инициаторы еще одного альтернативного варианта Brexit призывают Великобританию согласовать с ЕС постоянный таможенный союз после процедуры Brexit.
Четвертый вариант предполагает, что депутаты рассмотрят вариант, требующий от правительства очередное продление сроков Brexit, а если это не окажется возможным, то депутаты будут голосовать либо за реализацию Brexit без соглашения, либо за отмену действие статьи 50 Лиссабонского договора, чтобы остаться в Евросоюзе.
Результаты этого "показательного голосования" имеют политическое значение, но не носят юридически обязательный характер.
Азербайджан продолжит модернизацию армии – президент Алиев
Война с Арменией не завершена пока не будут освобождены территории Азербайджана – президент Алиев
Заседание Совета сотрудничества Азербайджан-ЕС состоится 4 апреля в Брюсселе
Eurasia Drilling погасила конвертируемый кредит ЛУКОЙЛа на $150 млн
Чистый убыток СК Azerbaycan Senaye Sigorta в 2018г превысил 2 млн манатов
Китайская Sinosure может предоставить Нафтогазу страховое покрытие на $1 млрд
Численность населения Земли достигла 7,7 млрд человек
Первая в мире вакцина от аллергии на кошек может появиться уже в этом году
Представители дипкорпуса в Азербайджане, ознакомятся с туристическим потенциалом регионов
ГААД получит 15,4 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
ГААД получит 2,9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»