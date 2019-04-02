В Тбилиси на акции в защиту прав рабочих были задержаны шесть человек

Полицейские задержали в Тбилиси шесть участников протестной акции, организованной в понедельник работающими в сфере защиты прав трудящихся НПО и гражданскими активистами, с требованием пересмотра политики безопасности труда в стране.

Как сообщают грузинские СМИ, несколько сот протестующих, собравшиеся вечером в центре города перед канцелярией правительства Грузии, с плакатами, на которых было написано: "Нет - трудовой эксплуатации!", "Жизни рабочих в опасности", "Время бороться, чтобы не скорбеть" и другое, прошли шествием по проспекту Руставели к месту трагедии на проспекте Чавчавадзе, где накануне их-за обвала на стройке погибли двое рабочих.

На месте трагедии участники акции провели сидячую акцию протеста, требуя, чтобы до 23:00 с ними встретились премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, а также глава Минэкономики Георгий Кобулия, министр труда, здравоохранения и социальной помощи Давид Сергеенко и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Когда же время ультиматума истекло, протестующие стали выходить на проезжую часть, после чего автомобильное движение на проспекте Чавчавадзе полностью было парализовано. Мобилизованные на месте сотрудники полиции призвали их освободить дорогу, однако участники акции отказались подчиниться этому требованию, в результате чего между правоохранителями и протестантами произошли столкновения, в ходе которых и были задержаны шесть человек.

Позже, уже после полуночи все они были освобождены. Как заявил журналистам один из них - конституционалист Вахушти Менабде, факт административного правонарушения с их стороны рассмотрит суд, хотя, когда, пока не известно.

"Наш протест будет продолжен. Мы протестуем и требуем от государства взять на себя социальную ответственность за обеспечение безопасности труда, а не вести лишь статистику погибших", - заявил В.Менабде.

В связи с трагедией, произошедшей в воскресенье на стройке, в МВД Грузии начато расследование по статье УК "нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее за собой смерть человека или иные тяжелые последствия".

Между тем, эта трагедия стала очередной в их череде, во время которых, по данным Объединения профсоюзов Грузии, с начала текущего года на рабочих местах уже погибли 9 человек, тяжело пострадали - четверо. Многие правозащитники считают, что власти не могут эффективно контролировать требования закона "О безопасности труда", из-за чего на своих рабочих местах продолжают погибать люди.

По информации профсоюзов, в Грузии в 2018 году на рабочих местах скончались 59 человек, тяжело пострадали 199 человек.