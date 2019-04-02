Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9043 RUR   0.026 GBR   2.2213 TRY   0.3073

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.59 1.45 Brent 69.01 1.43

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 02.04.2019 10:13

Помпео обсудил с главой МИД Испании "агрессию" России в Черном море

Госсекретарь США Майк Помпео на встрече с министром иностранных дел Испании Жозепом Боррелем обсудил ряд двусторонних вопросов, в том числе "поведение России в Черном море", сообщает заместитель представителя госдепартамента США Роберт Палладино.

"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили ряд региональных и двусторонних тем, включая агрессию России в Черном море. Они также обсудили совместные усилия в НАТО и важность достижения целей оборонных расходов, изложенных на саммите в Уэльсе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что М.Помпео также поблагодарил главу МИД Испании за усилия "по возвращению демократии" в Венесуэле.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ИСПАНИЯ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Спецслужбы США отслеживали 60 млн звонков в Испании - СМИ В Мадриде опровергают предположения о прослушивании АНБ США телефонов в Испании США благодарит власти Испании за арест троих человек, возможно, связанных с "Аль-Каидой"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]