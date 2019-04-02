Мексика не намерена сдерживать караваны мигрантов из стран Центральной Америки

Мексика не планирует принимать специальные меры для сдерживания потока мигрантов из Центральной Америки, сообщила министр внутренних дел Мексики Ольга Санчес Кордеро.
Как заявила глава МВД журналистам, Мексика будет "регулировать и обеспечивать безопасность мигрантов из Центральной Америки".
Она добавила, что правительство президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора "не является репрессивным" и не будет милитаризовать свою южную границу "ни при каких обстоятельствах".
О.Санчес Кордеро отметила, что Мексика будет работать со своими соседями для решения проблем региональной миграции. По ее словам, это их "общая ответственность" с США и странами Центральной Америки.
"Мы прекрасно осознаем, что миграция должна измениться, быть регулируемой и безопасной, и они также должны будут внести свой вклад", - сказала она.
Комментарии министра внутренних дел Мексики следуют за обещанием Андреса Мануэля Лопеса Обрадора ответить "миром и любовью" на угрозы США закрыть американо-мексиканскую границу.
Президент США Дональд Трамп в пятницу пригрозил на следующей неделе полностью или частично закрыть границу с Мексикой, если та не остановит поток нелегальных мигрантов, стремящихся попасть на американскую территорию.
"Если Мексика немедленно не остановит всех нелегальных иммигрантов, прибывающую в Соединенные Штаты через нашу южную границу, я закрою границу или ее большие части на следующей неделе", - написал он в Twitter.
"Это было бы для Мексики очень легко, но они просто берут у нас деньги и "говорят"", - посетовал американский президент.
Азербайджан продолжит модернизацию армии – президент Алиев
Война с Арменией не завершена пока не будут освобождены территории Азербайджана – президент Алиев
Заседание Совета сотрудничества Азербайджан-ЕС состоится 4 апреля в Брюсселе
Eurasia Drilling погасила конвертируемый кредит ЛУКОЙЛа на $150 млн
Чистый убыток СК Azerbaycan Senaye Sigorta в 2018г превысил 2 млн манатов
Китайская Sinosure может предоставить Нафтогазу страховое покрытие на $1 млрд
Численность населения Земли достигла 7,7 млрд человек
Первая в мире вакцина от аллергии на кошек может появиться уже в этом году
Представители дипкорпуса в Азербайджане, ознакомятся с туристическим потенциалом регионов
ГААД получит 15,4 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
ГААД получит 2,9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»