Верховный суд Венесуэлы призвал лишить лидера оппозиции Гуайдо парламентской неприкосновенности

Верховный суд Венесуэлы принял решение, в котором рекомендует Конституционной ассамблее страны лишить спикера парламента Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом, парламентской неприкосновенности.
В решении суда указывается, в частности, на нарушение Х.Гуайдо запрета на его выезды за пределы Венесуэлы, после которого он посетил Аргентину, Бразилию, Колумбию, Эквадор и Парагвай с конца февраля по начало марта.
Решение ВС было принято после того, как генеральная прокуратура Венесуэлы объявила в четверг, что она лишила Х.Гуайдо права занимать государственные должности в течение 15 лет. Эту меру лидер оппозиции назвал недействительной и отклонил ее.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»