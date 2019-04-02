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Дальнее зарубежье 02.04.2019 10:44

Верховный суд Венесуэлы призвал лишить лидера оппозиции Гуайдо парламентской неприкосновенности

Верховный суд Венесуэлы принял решение, в котором рекомендует Конституционной ассамблее страны лишить спикера парламента Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом, парламентской неприкосновенности.

В решении суда указывается, в частности, на нарушение Х.Гуайдо запрета на его выезды за пределы Венесуэлы, после которого он посетил Аргентину, Бразилию, Колумбию, Эквадор и Парагвай с конца февраля по начало марта.

Решение ВС было принято после того, как генеральная прокуратура Венесуэлы объявила в четверг, что она лишила Х.Гуайдо права занимать государственные должности в течение 15 лет. Эту меру лидер оппозиции назвал недействительной и отклонил ее.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ВС, ГУАЙДО, ИММУНИТЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]