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Дальнее зарубежье 02.04.2019 11:05

СМИ КНДР называют совместные учения Южной Кореи и США "военной провокацией"

Северокорейские издания во вторник осудили США и Южную Корею за проведение совместных военных учений, назвав их "военной провокацией".

"Если ситуация на Корейском полуострове ухудшится, то ответственность будет целиком на тех, кто нарушил данное перед всем миром обещание и осуществил военные провокации", - говорится в публикации на сайте Uriminzokkiri.

В статье говорится, что своими действиями США и Южная Корея "проливают холодную воду" на с трудом завоеванные мирные настроения на Корейском полуострове.

Согласно статье другого северокорейского сайта Meari, "военные провокации США и Южной Кореи никогда не будут работать" на Север.

Как сообщалось, Вашингтон и Сеул в текущем году изменили формат совместных военных маневров, численность участников которых многократно снижена, а также отодвинули зону учений от границы с КНДР.

Однако одним из основных пунктов сценария учений по-прежнему является отработка ударов по правительственному кварталу в Пхеньяне с целью ликвидации северокорейского руководства.

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Тэги: КНДР, СМИ, УЧЕНИЯ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]