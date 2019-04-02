Северокорейские издания во вторник осудили США и Южную Корею за проведение совместных военных учений, назвав их "военной провокацией".
"Если ситуация на Корейском полуострове ухудшится, то ответственность будет целиком на тех, кто нарушил данное перед всем миром обещание и осуществил военные провокации", - говорится в публикации на сайте Uriminzokkiri.
В статье говорится, что своими действиями США и Южная Корея "проливают холодную воду" на с трудом завоеванные мирные настроения на Корейском полуострове.
Согласно статье другого северокорейского сайта Meari, "военные провокации США и Южной Кореи никогда не будут работать" на Север.
Как сообщалось, Вашингтон и Сеул в текущем году изменили формат совместных военных маневров, численность участников которых многократно снижена, а также отодвинули зону учений от границы с КНДР.
Однако одним из основных пунктов сценария учений по-прежнему является отработка ударов по правительственному кварталу в Пхеньяне с целью ликвидации северокорейского руководства.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
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