Трамп рассматривает вопрос о назначении специального человека для координации иммиграционной политики США

Президент Дональд Трамп рассматривает вопрос о назначении специального человека для координации иммиграционной политики в различных федеральных агентствах, сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседников агентства, среди потенциальных кандидатов на этот пост рассматриваются экс-госсекретарь штата Канзас Крис Кобач, а также бывший генпрокурор штата Вирджиния Кен Кучинелли.

Среди возможных претендентов на должность также упоминается бывший исполняющий обязанности директора Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) Томас Хоман.

Отмечается, что еще предстоит решить вопрос, будет ли данная должность числиться в штатном расписании Министерства национальной безопасности или в администрации президента.

Человек, находящийся в Белом доме, мог бы координировать иммиграционную политику в различных учреждениях, тесно сотрудничая с помощниками президента, вовлеченными в этот вопрос, в частности, со старшими советниками Стивеном Миллером и Джаредом Кушнером, а также с советником по нацбезопасности Джоном Болтоном и министром внутренней безопасности Кирстен Нильсен.

Назначение человека в Министерство национальной безопасности должно быть подтверждено Сенатом.

Президент США Дональд Трамп в пятницу пригрозил на следующей неделе полностью или частично закрыть границу с Мексикой, если та не остановит поток нелегальных мигрантов, стремящихся попасть на американскую территорию.

"Если Мексика немедленно не остановит всех нелегальных иммигрантов, прибывающую в Соединенные Штаты через нашу южную границу, я закрою границу или ее большие части на следующей неделе", - написал он в Twitter.

"Это было бы для Мексики очень легко, но они просто берут у нас деньги и "говорят"", - посетовал американский президент.

В последние месяцы число арестов вдоль южной границы резко возросло, и в марте пограничники намеревались произвести 100 тыс. арестов или отказов во въезде. Более половины из них - семьи с детьми.