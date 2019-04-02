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СНГ 02.04.2019 11:28

Послы G7 считают выборы на Украине конкурентными и одобряют выводы ОБСЕ

Послы стран "Большой семерки" (G7) приветствуют предварительные выводы миссии международных наблюдателей ОБСЕ о проведении первого тура президентских выборов на Украине.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в группе поддержки послов G7 в Киеве на странице в микроблоге Twitter.

"Послы G7 приветствуют предварительные выводы ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека и отмечают, что первый тур президентских выборов в Украине, проведенный 31 марта, прошел в конкурентной борьбе и в основном в мирной и безопасной обстановке", - отмечается в сообщении.

1 апреля представители миссии международных наблюдателей за выборами заявили, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины работала в рамках подготовки выборов президента Украины и голосования 31 марта прозрачно и на надлежащем уровне, а сами выборы были проведены в рамках украинского законодательства.

Такие выводы обнародовали спецкоординатор ОБСЕ, почетный президент ПА ОБСЕ Илка Канерва (Ilkka Kanerva) и глава миссии Бюро по демократическим инициативам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Питер Тейлер (Peter Tejler) в ходе совместной пресс-конференции представителей миссии международных наблюдателей за выборами на Украине в составе БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента.

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Тэги: УКРАИНА, G7, ПОСЛЫ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]