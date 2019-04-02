Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9043 RUR   0.026 GBR   2.2213 TRY   0.3073

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.59 1.45 Brent 69.01 1.43

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 02.04.2019 10:11

SOCAR сократила в I квартале экспорт нефти по Баку-Новороссийск на 22%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в I-ом квартале 2019 года экспортировала по нефтепроводу Баку-Новороссийск 249,54 тыс. тонн нефти.

Такие данные содержатся в оперативной сводке ФГБУ "Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса" (ФГБУ "ЦДУ ТЭК").

"По системе компании "Транснефть" транзит нефти из Азербайджана в порт Новороссийск в январе-марте 2019 года составил 249,54 тыс. тонн. При этом в марте прокачка нефти по этому маршруту не осуществлялась», - отмечается в данных, имеющихся в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан».

По информации "ЦДУ ТЭК", в I-ом квартале 2018 года транзит азербайджанской нефти по нефтепроводу Баку-Новороссийск составил 319,2 тыс. тонн. Таким образом, в январе-марте 2019 года экспорт азербайджанской нефти по «северному» трубопроводу сократился на 21,8%.

По данным ФГБУ "ЦДУ ТЭК", SOCAR в 2018 году экспортировала по нефтепроводу Баку–Новороссийск 1 млн 212,7 тыс. тонн нефти.

Ранее со ссылкой на главу Управления маркетинга и экономических операций SOCAR Аднана Ахмедзаде сообщалось, что в 2019 году Азербайджан прокачает по трубопроводу Баку-Новороссийск до 1,5 млн тонн нефти.

Азербайджан с 1997 года транспортирует свою нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: SOCAR, НОВОРОССИЙСК, ЭКСПОРТ


Похожие новости


SOCAR в январе-феврале увеличила экспорт нефти по Баку-Новороссийск на 56% SOCAR в январе увеличила экспорт нефти по Баку-Новороссийск на 7% SOCAR сократила в 2018г прокачку нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск на 13% SOCAR в 2018г сократила экспорт нефти по Баку–Новороссийск на 23% SOCAR в ноябре не экспортировала нефть по Баку–Новороссийск SOCAR в январе-августе экспортировала по Баку–Новороссийск около 800 тыс. тонн нефти

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]