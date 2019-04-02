РФ к концу марта в рамках ОПЕК+ вышла на уровень сокращения добычи нефти в 225 тыс. б/с - Новак

В рамках соглашения ОПЕК+ Россия к концу марта вышла на уровень сокращения добычи нефти в 225 тыс. баррелей в сутки без учета СРП и 190 тыс. б/с с учетом СРП, сообщает министерство энергетики со ссылкой на главу ведомства Александра Новака.
"К началу апреля Россия, как и планировалось, вышла на оговоренный уровень сокращения: по итогам марта добыча относительно октября 2018 года снизилась на 130 тыс. б/с с учетом СРП и на 153 б/ без учета СРП, относительно декабря 2018 года - на 180 тыс. б/с с учетом СРП и 230 тыс. б/с без учета СРП", - приводятся слова министра.
Таким образом, в апреле 2019 года Россия намерена сохранить добычу нефти на ранее оговоренных уровнях, отмечает ведомство.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»