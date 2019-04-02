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ТЭК 02.04.2019 10:22

РФ к концу марта в рамках ОПЕК+ вышла на уровень сокращения добычи нефти в 225 тыс. б/с - Новак

В рамках соглашения ОПЕК+ Россия к концу марта вышла на уровень сокращения добычи нефти в 225 тыс. баррелей в сутки без учета СРП и 190 тыс. б/с с учетом СРП, сообщает министерство энергетики со ссылкой на главу ведомства Александра Новака.

"К началу апреля Россия, как и планировалось, вышла на оговоренный уровень сокращения: по итогам марта добыча относительно октября 2018 года снизилась на 130 тыс. б/с с учетом СРП и на 153 б/ без учета СРП, относительно декабря 2018 года - на 180 тыс. б/с с учетом СРП и 230 тыс. б/с без учета СРП", - приводятся слова министра.

Таким образом, в апреле 2019 года Россия намерена сохранить добычу нефти на ранее оговоренных уровнях, отмечает ведомство.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]