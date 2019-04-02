Лукашенко призывает к углублению белорусско-российской интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет о необходимости углубления белорусско-российской интеграции и подчеркивает, что реальные преимущества Союзного государства ощущают миллионы россиян и белорусов.

"Реальные преимущества Союза сегодня ощущают миллионы белорусов и россиян. Между нашими странами нет отчужденности, есть свобода передвижения и трудоустройства, социальные гарантии, равный доступ к медицинским услугам и образованию", - говорится в тексте поздравления А.Лукашенко по поводу 20-летия создания Союзного государства Белоруссии и России.

"Необходимо и далее расширять белорусско-российское сотрудничество. Серьезному росту глобальной конкуренции, усилению протекционизма и изоляционизма мы должны противопоставить подлинную интеграцию, решительное устранение искусственных барьеров и ограничений в экономике, реализацию масштабных проектов", - убежден белорусский президент.

По его мнению, "вместе нам это по силам".

В поздравлении сказано, что "День единения народов Беларуси и России символизирует твердую приверженность наших стран многовековой дружбе и общим духовным ценностям". А.Лукашенко подчеркивает: "нераздельное наследие прошлого, в котором были Великая Победа и созидательный труд нескольких поколений, обусловило судьбоносное решение вместе строить свое будущее".

Отмечая относительно небольшой с исторической точки зрения 20-летний период существования Союзного государства, А.Лукашенко констатировал, что это время было наполнено "весомыми достижениями во многих областях сотрудничества и бесценным опытом эффективного решения жизненно важных задач".

Он также отметил, что "заложенные в основу нашего единения принципы взаимного доверия и равноправия позволяют проводить согласованную внешнюю политику, успешно бороться с современными вызовами и угрозами".

"Пусть в нашем братском Союзе всегда царят мир, согласие и взаимное доверие!", - пожелал народам двух стран А.Лукашенко.