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Финансы 02.04.2019 11:02

Биткойн подскочил до максимума с ноября, превысил $5000

Курс биткойна в ходе торгов во вторник поднимался выше $5000 впервые с ноября прошлого года, сообщает MarketWatch.

На 10:48 криптовалюта торгуется в районе $4710, что на 13,5% выше уровня предыдущего дня, по данным CoinDesk.

Отмечается, что после падения на 74% по итогам прошлого года курс биткойна был относительно стабильным, без резких колебаний. Эксперты затрудняются назвать причины ралли криптовалюты во вторник.

"Рынок биткойнов и криптовалют в целом остается относительно небольшим по сравнению с другими рынками, - говорит управляющий партнер Kenetic Capital Жэхань Чу. - Он во многом подвержен внезапным всплескам, и не думаю, что сегодняшний случай отличается от других подобных всплесков энтузиазма".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, КРИПТОВАЛЮТЫ, ТОРГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]