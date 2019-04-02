Kristal Absheron MTK вложит 40 млн манатов в строительство ЖК Ясамал-2

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства привлекло компанию Krtistal Absheron в качестве инвестора строительства 12 жилых многоквартирных домов в комплексе соцжилья в Ясамал-2.
«По итогам соответствующего конкурса победителем стала компания Kristal Absheron MTK. Тем самым, компания получила возможность путем вложения инвестиций осуществить строительство жилого комплекса в соответствии с проектно-сметной документацией, подготовленной по заказу MIDA и прошедшей госэкспертизу, и пользоваться инженерно-коммуникационными системами и соответствующей инфраструктурой на территории комплекса в период строительных работ», - отмечается в информации.
По данным MIDA, инвестиции в строительство 12 жилых домов предусмотрены в размере 40 млн манатов.
Согласно условиям конкурса, 189 квартир в 12 жилых зданиях, в том числе 16 - однокомнатных, 60 - двухкомнатных, 86 - трехкомнатных и 27 - четырехкомнатных, инвестор передаст в распоряжение MIDA, которое организует продажу квартир посредством электронной системы «Льготное жилье».
Остальные квартиры инвестор распродаст по рыночным ценам заинтересованным лицам.
«Kristal Absheron MTK – это четвертый по счету частный инвестор, привлеченный MIDA в рамках строительства соцжилья. Для строительства ЖК «Ясамал-1» были привлечены три инвестора. Из общей стоимости проекта, оцениваемой в 18 млн манатов со стороны этих инвесторов уже вложено 11 млн манатов», - указывается в информации.
Kristal Absheron MTK осуществляет деятельность с 2003 года. За 16 лет компания осуществила 12 проектов и продолжает реализацию еще 8.
Как сообщалось, строительство ЖК Ясамал-2 будет осуществлено на территории площадью 15,4 га, расположенной в стороне от внешней кольцевой дороги, в северной части Ганлы-Гель. Закладка фундамента ЖК состоялась 26 декабря 2018 года при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Новый ЖК будет включать 40 домов, из которых 22 - девятиэтажные, 18 –двенадцатиэтажные. В целом, в жилом комплексе будет 160 однокомнатных квартир, 114 – квартир типа студия, 674 – двухкомнатных, 1128 – трехкомнатных и 126 – четырехкомнатных. Таким образом, число квартир в комплексе превысит 2,2 тыс. Все квартиры будут отремонтированы и снабжены кухонной мебелью.
Кроме того, на территории ЖК также будут построены различные социально-бытовые объекты, детские площадки, 3 детских сада и средняя школа на 1,2 тыс. учеников.
Первый жилищный комплекс соцжилья также построен в Ясамальском районе Баку. Комплекс, открытие которого состоялось 26 декабря 2018 года, общей площадью 11,6 гектара состоит из 29 многоквартирных жилых зданий, 17 из них - двухблочные и девятиэтажные, еще 12 - одноблочные и 12-этажные.
В пос. Говсан на площади в 20 га строится второй жилой комплекс социального жилья. На территории ЖК будет построено 11 жилых домов, из которых 7 будут семиэтажными и 18-тиблочными, еще 4 дома – десятиэтажные и одноблочные. В ЖК будет 3,002 тыс. квартиры, из которых 280 – однокомнатные, 1481 – двухкомнатные, 940 – трехкомнатные и 301 четырехкомнатные.
Н.Аббасова
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