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СНГ 02.04.2019 12:29

Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии, высоко оценил достигнутый уровень союзнических связей

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко по случаю Дня единения народов двух стран, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

"В этом году мы отмечаем двадцатилетие подписания Договора о создании Союзного государства. За прошедший с тех пор период наши страны значительно продвинулись по пути взаимовыгодного сотрудничества и интеграции", - отметил в поздравлении глава Российского государства.

"Реализуются масштабные совместные проекты в торгово-экономической, гуманитарной, научно-технической и других отраслях, расширяется межрегиональное взаимодействие. Координация усилий в сферах внешней политики и обороны способствует укреплению международных позиций России и Беларуси, обеспечению безопасности наших граждан", - подчеркнул В.Путин.

Президент России "высоко оценил достигнутый уровень союзнических связей, который позволяет обстоятельно обсуждать самые сложные вопросы двусторонней повестки дня, находить решения, наилучшим образом отвечающие интересам братских народов двух стран", говорится в сообщении пресс-службы.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, БЕЛОРУССИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]