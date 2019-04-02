НАК "Нафтогаз Украины" и государственное экспортное кредитное агентство Китая Sinosure заключили меморандум о предоставлении группе страховой квоты на $1 млрд, что позволит привлечь долговое финансирование и прямые инвестиции из КНР в пределах этой суммы.
Согласно пресс-релизу НАК, получение страхового покрытия Sinosure не требует государственной гарантии, следовательно, "Нафтогаз" не будет увеличивать нагрузку на государственный бюджет Украины для привлечения $1 млрд инвестиций в отрасль.
На первом этапе под страховое покрытие Sinosure планируется привлечь около $160 млн для финансирования действующих контрактов АО "Укргазвыдобування" с китайскими корпорациями, которые поставляют буровое оборудование и осуществляют буровые работы "под ключ".
На втором этапе еще около $800 млн планируется направить на другие проекты группы "Нафтогаз", которые в ближайшее время будут согласованы с китайской стороной.
В НАК напомнили, что компания уже имеет опыт успешного сотрудничества с Sinosure. В 2018 году благодаря страховому покрытию от Sinosure для "Укргазвыдобування" было приобретено 13 буровых станков стоимостью около $140 млн с отсрочкой платежа на пять лет. Станки приобретены у китайской компании Honghua International, входящей в государственный аэрокосмический концерн КНР.
Sinosure - государственное экспортное кредитное агентство КНР, работает по модели OECD. Сумма застрахованных корпорацией рисков на конец 2017 года составляла около $3,4 млрд, ее кредитный рейтинг приравнивается к суверенному рейтингу КНР.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
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