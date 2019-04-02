PwC проведет аудит финотчетности MBNP за 2018г

Компания PriceWaterhouseCoopers (PwC) проведет аудит финансовой отчетности Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP), сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в MBNP.

"PwC стала победителем опроса котировок, объявленного MBNP и проведет аудит годовой финансовой отчетности MBNP", - отметили в Палате.

Контракт с компанией был подписан 27 марта.

Стоимость контракта составляет 25,96 тыс. манатов.

А.Мамедов