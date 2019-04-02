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Финансы 02.04.2019 11:22

PwC проведет аудит финотчетности MBNP за 2018г

Компания PriceWaterhouseCoopers (PwC) проведет аудит финансовой отчетности Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP), сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в MBNP.

"PwC стала победителем опроса котировок, объявленного MBNP и проведет аудит годовой финансовой отчетности MBNP", - отметили в Палате.

Контракт с компанией был подписан 27 марта.

Стоимость контракта составляет 25,96 тыс. манатов.

А.Мамедов

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Тэги: MBNP, PWC, АУДИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]