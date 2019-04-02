Россия нацелена на поставку С-400 в Турцию, хотя отказ Анкары не исключен - Шаманов

Поставки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию будут зависеть от того, насколько шаги США по истребителям F-35 повлияют на турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил во вторник "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Мы-то точно не откажемся от поставок С-400 в Турцию. Не для этого мы долго принимали решение о поставке нашего воздушного комплекса "Триумф" в Турцию", - сказал В.Шаманов.

В то же время он считает, что "отказ Турции (от С-400 "Триумф" - ИФ) исключать нельзя".

Глава комитета напомнил, как ранее проплаченные французам контракт по авианосцам "Мистраль" в конечном итоге был отменён с понесёнными убытками для российской стороны. "Здесь, как говорится, будет зависеть от дальнейшей позиции Эрдогана, что для него важнее", - добавил В.Шаманов.

Он также отметил, что "с точки зрения военного человека" понимает этот американский шаг, "потому что, участвуя в кооперации по производству этого истребителя пятого поколения F-35, Турция будет допущена в той или иной мере к технологическим секретам, а это, значит, впрямую может быть реализовано в программном обеспечении С-400".

Как телеканал CNN со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства, США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от Анкары отказаться от получения ЗРС С-400.

18 февраля глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что контракт на поставку Турции ЗРС С-400 будет полностью выполнен в 2019 году.

"Мы подписали контракт, и в этом году - до конца года мы завершим все поставки", - сообщил С.Чемезов. На уточняющий вопрос о количестве поставок, глава "Ростеха" сказал: "Всё, полностью. Всю систему поставим в этом году".