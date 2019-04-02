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Дальнее зарубежье 02.04.2019 13:19

"Жесткий" Brexit становится все более вероятным - переговорщик ЕС

С каждым днем выход Великобритании из ЕС без соглашения становится все более вероятным, заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье, выступая во вторник в базирующейся в Брюсселе организации European Policy Centre.

"Отсутствие сделки никогда не было нашим желаемым или предполагаемым сценарием... Но 27 стран ЕС теперь готовы (и к такому варианту - ИФ). Выход без сделки с каждым днем становится все более вероятным", - заявил М.Барнье, чье выступление транслировал телеканал Sky News.

Он подчеркнул, что единственный вариант упорядоченного Brexit - выход Великобритании из ЕС со сделкой, согласованной премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и Брюсселем.

"Если Великобритания все еще хочет покинуть ЕС упорядоченно, это соглашение есть и будет единственно возможным", - сказал он.

По словам М.Барнье, единственный способ избежать выхода Великобритании из ЕС без соглашения - проголосовать за нее большинством в британском парламенте.

По мнению М.Барнье в настоящее время существует три варианта развития событий по Brexit: так, британский парламент может поддержать сделку по Brexit в ходе очередного голосования, Великобритания может выйти из ЕС без сделки или же попросить продлить сроки Brexit.

"Продление Brexit на продолжительный срок несет в себе существенные риски для ЕС, поэтому для этого потребуются серьезные основания", - добавил он.

М.Барнье также отметил, что ЕС готов внести изменения в политическую декларацию - одну из частей сделки по Brexit, в случае успешного выхода Великобритании из ЕС с соглашением.

В понедельник британский парламент в очередной раз отверг все четыре предложенные ему на рассмотрение альтернативные планы Brexit. В конце прошлой недели члены парламента проголосовали против соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

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Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ВЕРОЯТНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]