"Жесткий" Brexit становится все более вероятным - переговорщик ЕС

С каждым днем выход Великобритании из ЕС без соглашения становится все более вероятным, заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье, выступая во вторник в базирующейся в Брюсселе организации European Policy Centre.
"Отсутствие сделки никогда не было нашим желаемым или предполагаемым сценарием... Но 27 стран ЕС теперь готовы (и к такому варианту - ИФ). Выход без сделки с каждым днем становится все более вероятным", - заявил М.Барнье, чье выступление транслировал телеканал Sky News.
Он подчеркнул, что единственный вариант упорядоченного Brexit - выход Великобритании из ЕС со сделкой, согласованной премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и Брюсселем.
"Если Великобритания все еще хочет покинуть ЕС упорядоченно, это соглашение есть и будет единственно возможным", - сказал он.
По словам М.Барнье, единственный способ избежать выхода Великобритании из ЕС без соглашения - проголосовать за нее большинством в британском парламенте.
По мнению М.Барнье в настоящее время существует три варианта развития событий по Brexit: так, британский парламент может поддержать сделку по Brexit в ходе очередного голосования, Великобритания может выйти из ЕС без сделки или же попросить продлить сроки Brexit.
"Продление Brexit на продолжительный срок несет в себе существенные риски для ЕС, поэтому для этого потребуются серьезные основания", - добавил он.
М.Барнье также отметил, что ЕС готов внести изменения в политическую декларацию - одну из частей сделки по Brexit, в случае успешного выхода Великобритании из ЕС с соглашением.
В понедельник британский парламент в очередной раз отверг все четыре предложенные ему на рассмотрение альтернативные планы Brexit. В конце прошлой недели члены парламента проголосовали против соглашения о выходе Великобритании из ЕС.
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