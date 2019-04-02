Беларусь обеспокоена отсутствием прогресса в переговорах с РФ по цене на газ с 2020 года - посол Семашко

Посол Беларуси в России, бывший вице-премьер Владимир Семашко обеспокоен отсутствием прогресса в переговорах с Россией о цене импорта газа с 2020 года.
"В 2019 году истекает действие протокола о ценах на газ, которое мы заключили в 2017-м, и мы до сих пор не можем быть уверены в том, каким будет новый документ", - заявил В.Семашко в интервью "Российской газете".
Он сообщил, что Беларусь уже дважды направляла в "Газпром", Минэнерго и правительство РФ свои предложения по методике расчета цен на газ для Беларуси с 2020 года. "Но пока они так и остались несогласованными", - констатировал посол.
В.Семашко пояснил, что суть предложений Минска состоит в поэтапном переходе за период 2020-2024 годов к цене на газ для Беларуси, которая с 2025 года, то есть к моменту создания единого в ЕАЭС рынка газа, будет равна цене для Смоленской области РФ. "Иначе останутся неравные условия для субъектов хозяйствования наших стран", - считает посол.
Он также подчеркнул, что второй по важности проблемой для Минска являются негативные последствия от реализации в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. "Вторая проблема - налоговый маневр. Долго о ней я говорить не буду, лишь обозначу, что, на наш взгляд, это нарушение Договора о Евразийском экономическом союзе. Такого не должно было произойти, а если произошло, то следовало учитывать интересы и белорусской нефтепереработки", - подчеркнул В.Семашко.
По его мнению, "третий острый вопрос - продвижение мясо-молочной и другой продовольственной продукции из Беларуси на российский рынок". "Четвертый - трудности с поставками нашей техники в Россию", - перечислил он. "К сожалению, все эти проблемы пока остаются нерешенными", - констатировал В.Семашко.
Комментируя работу об актуализации договора о Союзном государстве, посол отметил: "Считаю, предложения о пересмотре договора нужно отложить".
"Но есть необходимость сформировать новую редакцию программы действий по реализации положений Договора. Определить в ней конкретные мероприятия по достижению обозначенных в нем целей для придания нового импульса динамике дальнейшего развития Союзного государства", - пояснил он.
По его словам, "споры между братьями бывают, я в большой семье вырос, знаю". "Но всегда их надо решать полюбовно, тогда будут открываться новые перспективы. Так ведь всегда бывает: чуть в лес заходишь - темно, страшно. Ступил дальше - стало светлее, сделал еще несколько шагов - и вот она, тропинка", - обрисовал ситуацию В.Семашко.
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